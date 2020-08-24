Передовые методики подготовки Генштаба высоко оцениваются иностранными специалистами - Шойгу

Иностранные военные специалисты высоко оценивают передовые методики, которым обучает Академия Генерального штаба ВС России. Там учатся военнослужащие из 35 государств. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он отметил, что подготовка командных кадров — одна из приоритетных задач Минобороны и особого внимания заслуживает опыт подготовки руководящих кадров, накопленный в Военной академии Генштаба, где созданы все условия для развития и профессионального роста высшего командного состава.

«Передовые методики подготовки, применяемые в Академии Генерального штаба, высоко оцениваются иностранными военными специалистами. В настоящее время в ней проходят обучение военнослужащие 35 дружественных государств», — констатировал Шойгу.

В академии функционируют 16 военно-научных школ по актуальным направлениям развития военной науки и военного искусства, что способствует качественной подготовке специалистов в области управления военной организацией государства.

«Высокими темпами развивается электронная образовательная среда, совершенствуется материально-техническая база. Сегодня доля практических занятий, проводимых на фоне моделируемой динамичной обстановки, составляет 52% от общего количества, что обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями», — подчеркнул министр.