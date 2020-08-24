Модернизация обеспечила системе ПВО "Антей-4000" лидерство среди конкурентов - производитель

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная система (ЗРС) "Антей-4000" в результате модернизации существенно повысила боевые возможности, сообщает концерн ВКО "Алмаз - Антей".

"Благодаря модернизации наземных средств и бортовой аппаратуры ракет она значительно превосходит свою предшественницу - ЗРС "Антей-2500" - по дальности, высоте и скорости поражения аэродинамических целей", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, которое поступило в "Интерфакс" в пятницу.

Сообщается, в частности, что дальность поражения аэродинамических целей ракетами 9М83МЭ возросла со 130 до 150 км, а 9М82МДЭ - с 350 до 380 км. Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км.

"Существенно расширились возможности поражения баллистических целей. Максимальная скорость поражаемых головных частей баллистических целей возросла с 4 500 до 4 800 м/с. Дальность поражения оперативно-тактических ракет увеличилась с 30 до 45 км, а высота - с 25 до 27 км. Все перечисленные технические характеристики новейшей ЗРС "Антей-4000" являются уникальными для сверхдальних систем ПВО и обеспечивают ей лидерство среди ближайших конкурентов", - говорится в сообщении.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" впервые представит ЗРС "Антей-4000" широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который стартует в воскресенье, 23 августа.

ЗРС "Антей-4000" создана на базе С-300В4. Первая С-З00В разрабатывалась в 1970-1980 годах, она стала технической и идеологической основой для последующих вариантов ЗРС этой линейки. "Главная особенность - две уникальные ракеты, легкая 9М83 и тяжелая 9М82", - информирует пресс-служба.

Тяжёлая ракета появилась в ЗРС С-300В в связи с размещением в европейских странах "Першингов" и предназначалась для борьбы с ними. Особенностями 9М82 являются двухступенчатая силовая установка, планер (несущий конус) и тяжелая направленная боевая часть с двумя фракциями поражающих элементов. Эти особенности были сохранены в более поздних модификациях зенитных управляемых ракет (ЗУР): 9М83МЭ, 9М82МЭ, 9М82МДЭ. Две ступени обеспечивают ЗУР рекордные скорости при работе как в ближней, так и в сверхдальней зонах. Массивный стартовый двигатель дает "спринтерский" разгон, что важно при поражении головных частей баллистических ракет в ситуации дефицита времени. Маршевый двигатель запускается с программируемой задержкой, и, если она минимальная, то ракеты достигают гиперзвуковых скоростей (1700 м/с для легкой и 2600 м/с для тяжелой). При работе в сверхдальней зоне по барражирующим летающим командным пунктам маршевый двигатель запускается с максимальной задержкой, и "доразгон" ракеты осуществляется уже в стратосфере, благодаря чему на удалениях 350-380 км ракета 9М82МДЭ имеет скорость, близкую к своей максимальной, говорится в сообщении.

Отмечается, что "ни одна ЗУР в мире не имеет таких скоростей, как 9М82МДЭ".