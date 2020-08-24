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Интерфакс-АВН

Доля современной техники в российских войсках химзащиты к 2025 году достигнет 85% - Шойгу

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Военнослужащие РХБЗ
Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).
Источник изображения: МО РФ

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - Техника войск радиационной, химической и биологической защиты продолжит обновляться, подразделения помогают в борьбе с COVID-19, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Развитие войск РХБ защиты остаётся одним из важных направлений деятельности Вооружённых Сил. Они оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года этот показатель должен составить 85 процентов", - сказал министр на коллегии ведомства в пятницу.

Он сообщил, что в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию 560-ти объектов в 140-ка населённых пунктах за пределами Российской Федерации.

"На территории нашей страны обработано более 260-ти тысяч объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров", - отметил Шойгу.

Он сообщил, что при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБ защиты и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Министерства обороны разработана и 11 августа текущего года зарегистрирована вакцина от новой коронавирусной инфекции.

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