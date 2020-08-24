Новый тяжелый огнемет "Тосочка" задействуют на стратегическом учении "Кавказ-2020" - Шойгу

Москва. 21 августа. ИНТЕРФАКС - РФ испытает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 на учениях "Кавказ-202", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"До конца года в войска планируется поставить новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью. Практическая стрельба с применением ТОС-2 будет отработана на стратегическом учении "Кавказ-2020",- сообщил Шойгу на коллегии ведомства в пятницу.

"Данная система значительно повысит боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях",- отметил министр

Ранее сообщалось, что учения "Кавказ-2020" запланированы на осень этого года.

24 июля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что новая тяжелая огнеметная система "Тосочка" (ТОС-2 - ИФ) завершает испытания.

По словам Чемезова, для этой системы разработаны новые высокоэффективные современные "умные" боеприпасы. Чемезов тогда сказал, что экспорт "Тосочки" пока не планируется.

Чемезов 24 июля рассказал, чем "Тосочка" отличается от предшественников - ТОС-1 и ТОС-1А.

"Эта система поставлена на колесные шасси и ей не нужна транспортно-заряжающая машина - снаряды в пусковую установку загружаются при помощи крана-манипулятора, расположенного непосредственно на боевой машине. Это добавляет системе универсальности и автономности. Машина также оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия", - сказал глава "Ростеха".

Ранее замгендиректора концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что российская армия может получить систему на опытную боевую эксплуатацию в 2020 году.

В настоящее время на вооружении Вооруженных сил РФ стоят тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Сообщалось об использовании тяжелых огнеметных систем в ходе вооруженного конфликта в Сирии.