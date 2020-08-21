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ТАСС

NASA: возросший уровень утечки воздуха на МКС пока не опасен для экипажа и станции

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Международная космическая станция (МКС)
Международная космическая станция (МКС).
Источник изображения: © NASA/Crew of STS-132

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Возросший уровень утечки воздуха, зафиксированный на Международной космической станции (МКС), пока не представляет опасности для экипажа. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - отмечается в тексте. "Тест должен установить, в каком модуле наблюдается более высокий, чем обычно, уровень утечки", - подчеркивается в заявлении.

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