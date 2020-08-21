Бронированную амфибию "Стрела" впервые показали на видео

Среди российской военной техники, способной вплавь преодолевать водные преграды, - пополнение: ООО "Военно-промышленная компания" впервые продемонстрировала амфибийную модификацию нового бронеавтомобиля "Стрела".

В отличие от базового варианта эта версия получила водонепроницаемый корпус специальной формы с измененной оптикой, крыльями и капотом. Уменьшено количество дверей, вместо четырех боковых видны две. Еще одна имеется в корме. Там же находятся элементы водометного движителя.

Для нормальной работы во время форсирования впереди справа смонтирован шноркель.

На этот вариант также возможна установка различного вооружения и оборудования.

Как считают военные эксперты, данная модификация будет востребована во многих подразделениях Российской армии, а также других силовых структур. Обязательно заинтересует она и военных зарубежных государств.

Машины нового семейства будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который торжественно откроется в воскресенье 23 августа в подмосковной Кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот".

Алексей Моисеев