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Российская газета

Бронированную амфибию "Стрела" впервые показали на видео

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Источник изображения: TASS / youtube.com

Среди российской военной техники, способной вплавь преодолевать водные преграды, - пополнение: ООО "Военно-промышленная компания" впервые продемонстрировала амфибийную модификацию нового бронеавтомобиля "Стрела".

В отличие от базового варианта эта версия получила водонепроницаемый корпус специальной формы с измененной оптикой, крыльями и капотом. Уменьшено количество дверей, вместо четырех боковых видны две. Еще одна имеется в корме. Там же находятся элементы водометного движителя.

Для нормальной работы во время форсирования впереди справа смонтирован шноркель.

На этот вариант также возможна установка различного вооружения и оборудования.

Как считают военные эксперты, данная модификация будет востребована во многих подразделениях Российской армии, а также других силовых структур. Обязательно заинтересует она и военных зарубежных государств.

Машины нового семейства будут представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который торжественно откроется в воскресенье 23 августа в подмосковной Кубинке на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот".



Алексей Моисеев

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