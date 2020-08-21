Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на форуме "Армия-2020" впервые покажет систему ПВО "Антей-4000"

Рабочие во время подготовки колесного шасси к монтажу оборудования в испытательном комплексе предприятия АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Около 30 дочерних обществ концерна холдинга ВКО "Алмаз - Антей" представят свою продукцию на международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который пройдет с 23 по 29 августа в Подмосковье, одна из новинок - система ПВО "Антей-4000".

"На площадке форума "Армия-2020" концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит целый ряд натурных образцов вооружений и военной техники, причем открытый показ некоторых изделий будет организован впервые. Одной из таких премьер станет зенитная ракетная система (ЗРС) "Антей-4000", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, которое поступило в "Интерфакс" в четверг.

В октябре 2016 года источник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе сообщил "Интерфаксу", что концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершил работы по подготовке экспортного варианта зенитной ракетной системы нового поколения С-300В4.

"В настоящее время активно идет подготовка разрешительных документов для предложения ЗРС потенциальным иностранным заказчикам. В документах новая экспортная ЗРС будет называться "Антей-4000", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что "экспортный вариант С-300В4 - ЗРС "Антей-4000", несомненно, вызовет большой интерес за рубежом, так как по техническим характеристикам эта система значительно превосходит ближайших конкурентов".

Ранее генеральный конструктор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Павел Созинов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что новая ЗРС способна поражать цели на расстоянии до 400 километров.

Он отметил, что система способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Эти параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности.

Отмечалось, что практически все составные части С-300В4 выполнены на современной элементной базе. Технические характеристики в сравнении с предыдущим поколением систем С-300В и С-300ВМ (экспортный вариант - "Антей-2500") значительно улучшены.

По оценке специалистов, несмотря на то, что при создании С-300В4 конструкторы концерна заимствовали отдельные решения систем предыдущего поколения, это фактически новая система.