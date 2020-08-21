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Интерфакс-АВН

США значительно модернизировали оборонный комплекс, включая и ядерные силы - Трамп

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Обслуживание МБР Minuteman III.
Обслуживание МБР Minuteman III.
Источник изображения: defensenews.com

Вашингтон. 20 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось провести дорогостоящую модернизацию оборонного комплекса, в том числе и ядерных сил, при этом он надеется, что использовать это не придется.

"Мы создаем военный комплекс, которого никогда не видел мир, мы истратили $2.5 трлн, но мы надеемся, что никогда не станем использовать это. Но мы должны концентрироваться на более широкой картине. Когда мы обращаем внимание на то, что делает Китай, что делает Россия, что делают некоторые другие страны, мы должны быть готовы на случай, если произойдет катастрофа", - сказал он.

"Мы не хотим, чтобы это произошло, мы не хотим когда-либо использовать это, но мы перестроили наш оборонный комплекс - (создали - ИФ) новые ракеты, новые танки, все новое, и все это сделано в США", - добавил Трамп.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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