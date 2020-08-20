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Интерфакс-АВН

Модуль "Наука" не поспособствует взаимной изоляции американского и российского модулей МКС - "Роскосмос"

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МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС
МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: Изображение: NASA

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Интеграция многофункционального лабораторного модуль (МЛМ) "Наука" в российский сегмент МКС не поспособствует отгораживанию от американского сегмента, а только увеличит его функционал, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Наращивание американского сегмента увеличивает их возможности, наш модуль увеличивает наши возможности. Но станция все равно остается интегрированной, мы все равно останемся завязаны вместе по вычислительным сетям, мы все равно завязаны вместе по системе управления движением", - заявил Крикалев в программе "Космическая среда".

Он пояснил, что управление движением МКС ведется за счет взаимодействия американских и российских систем. Кроме того, Крикалев напомнил, что коррекция орбиты станции осуществляется также с помощью пристыкованных к ней российских кораблей.

"Модуль дает дополнительное увеличение объемов не только для космонавтов. Он улучшает рабочие условия, улучшает возможности проведения экспериментов. И в этом модуле будет размещена каюта, которая предусмотрена для третьего члена экипажа российского сегмента", - сказал Крикалев.

В среду "Роскосмос" сообщил, что МЛМ доставлен на Байконур.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год, как сообщалось, из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак, кроме того, решается вопрос о замене баков МЛМ на баки от разгонного блока "Фрегат".

2 апреля Рогозин сообщил, что запуск модуля произойдет в начале 2021 года.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля: "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

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