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Деловая газета "Взгляд"

Газпром начал засекречивать работы по «Северному потоку – 2»

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Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2".
Источник изображения: © Nord Stream 2 / Agiteco

Планы по завершению газопровода «Северный поток – 2» остаются неизменными, однако часть работ необходимо засекречивать, сообщили в компании в рамках онлайн-конференции «Диалог с компанией Газпром».

"Мы ограничены в том объеме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", – передает РИА "Новости" содержание сообщения.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока – 2".

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2", необходимо дать "адекватный ответ на наглость".

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники "Северного потока – 2" выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.


Александра Юдина

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Страны
Германия
США
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1 комментарий
№1
20.08.2020 04:12
Давно пора поменьше говорить и побольше делать.....
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