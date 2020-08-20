Газпром начал засекречивать работы по «Северному потоку – 2»

Планы по завершению газопровода «Северный поток – 2» остаются неизменными, однако часть работ необходимо засекречивать, сообщили в компании в рамках онлайн-конференции «Диалог с компанией Газпром».

"Мы ограничены в том объеме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", – передает РИА "Новости" содержание сообщения.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против "Северного потока – 2".

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2", необходимо дать "адекватный ответ на наглость".

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники "Северного потока – 2" выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.

Александра Юдина