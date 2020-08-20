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РИА Новости

Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве "Северного потока — 2", сообщил РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.

"Именно их присутствие позволило избежать недружественные действия со стороны кораблей иностранных флотов. Интерес к этому мероприятию с их стороны был большой", — добавил он.

Речь идет об "Академике Черском" и судах обеспечения "Остап Шеремет" и "Иван Осипенко" на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. Еще один трубоукладчик "Фортуна" прибыл в Германию в июле.

Сейчас "Академик Черский" находится в немецком порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения.

"Северный поток — 2" — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой — США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.

В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), включив в документ "Северный поток — 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.

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