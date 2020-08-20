Минобороны Белоруссии должно отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы - Лукашенко

Минск. 19 августа. ИНТЕРФАК-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории соседних Польши и Литвы.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом, заметил он, "в настоящий момент мы все эти замыслы видим", но "особо нас это не напрягает". "Но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения", - добавил президент.