The Telegraph (Великобритания): Королевский флот направит корабли на Украину, чтобы защитить её от российской угрозы

Министр обороны Великобритании заявил, что новую инициативу по морской подготовке возглавит Великобритания для оказания помощи украинскому военно-морскому флоту. Автор вспоминает также об участии британцев в прошедших недавно в Литве учениях НАТО «Свирепый волк». И всё это из-за «усиления большого бурого медведя».

Королевский флот впервые отправит корабли на Украину, чтобы защитить её от российской угрозы в Черном море.

Бен Уоллес (Ben Wallace) заявил, что новая инициатива по морской подготовке будет возглавлена Великобританией для оказания помощи украинскому военно-морскому флоту, поскольку он защищает свою "территориальную целостность от поддерживаемых Россией сепаратистов".

"Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих во множестве навыков, начиная от базовой первой помощи и заканчивая оперативным планированием, все они направлены на защиту их территориальной целостности от поддерживаемых Россией сепаратистов", - сказал г-н Уоллес.

"Теперь инициатива по морской подготовке позволит еще более тесно сотрудничать [Украине] с альянсом НАТО и вооруженными силами по всему миру, а также позволит нам опираться на новый статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО".

Министр обороны, посетивший вчера Украину, подтвердил, что корабли Королевского флота будут направлены в регион осенью. Он обсудил вопросы региональной безопасности и сферы взаимного интереса и сотрудничества на встречах с министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Русланом Хомчаком.

Эта инициатива будет включать в себя курсы, проводимые Королевским военно-морским флотом и военно-морским персоналом из Швеции, Канады и Дании в таких областях, как навигация, оперативное планирование, военно-водолазное дело, наблюдение за морем, пожаротушение и борьба с повреждениями.

Всё это происходит после того, как офицер Королевских ВВС впервые наблюдал за крупными многонациональными учениями "Свирепый волк" (Furious Wolf), проведенными недавно НАТО в Литве. Во время учений наземная Единая команда управления нападением (Joint Terminal Attack Controllers) работала с истребителями "Тайфун" Королевских ВВС и испанскими истребителями "Хорнет", которые в настоящее время базируются в Литве, чтобы развить навыки непосредственной воздушной поддержки.

Источник в Королевских ВВС сказал, что Великобритания "демонстрирует наши намерения всем, кто хотел бы угрожать государствам Восточной Европы. Всё это связано с усилением большого бурого медведя".

Даниэла Шеридан (Danielle Sheridan)