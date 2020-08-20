Военно-морское присутствие России в Средиземноморье способствует стабильности и безопасности в регионе - замсекретаря Совбеза РФ Попов

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" во время учений в Средиземном море.

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-морское присутствие России в Средиземноморье способствует стабильности и безопасности в регионе, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Основу национальной морской политики на Средиземном море составляет решение долгосрочных задач, среди которых проведение целенаправленного курса на превращение региона в зону военно-политической стабильности и добрососедства, обеспечение достаточного военно-морского присутствия России в регионе на постоянной основе", - сказал Попов.

"С учетом этих подходов корабли ВМФ выполняют задачи боевой службы в восточной части Средиземного моря. Обеспечено непрерывное военно-морское присутствие кораблей в зоне военно-политической напряженности у берегов Сирийской Арабской Республики", - подчеркнул он.

По словам Попова, важным приоритетом российской морской политики также является развитие круизного судоходства из портов Крыма и Краснодарского края в средиземноморские страны.

Он отметил, что в 2019 российский Военно-морской флот успешно выполнил задачи по обеспечению безопасности морских перевозок в Средиземном море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.