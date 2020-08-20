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Интерфакс-АВН

Обновление российского научно-исследовательского флота начнется в этом году - Совбез РФ

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Проектное изображение многофункционального гражданского научно-исследовательского судна проекта 123 разработки АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит"
Проектное изображение многофункционального гражданского научно-исследовательского судна проекта 123 разработки АО "Центральное конструкторское бюро "Лазурит".
Источник изображения: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Российский научно-исследовательский флот приступит к обновлению с 2020 года, программой запланировано строительство двух новых многофункциональных судов и модернизация пяти действующих, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Начиная с 2020 года, в рамках национального проекта "Наука" запланировано последовательное обновление научно-исследовательского флота - проектирование и строительство двух новых многофункциональных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания и модернизация пяти действующих", - заявил Попов.

Кроме того, в России может появиться единый государственный оператор морских исследований, который будет координировать направления научной деятельности различных ведомств во избежание дублирования экспедиций и, как следствие, неэффективного использования бюджетных средств.

"Морской коллегией при правительстве предложены меры по комплексному использованию строящихся научно-исследовательских судов в межведомственных интересах, а также по определению единого государственного оператора проводимых исследований в целях максимальной оптимизации бюджетных расходов на эти цели", - сказал Попов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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