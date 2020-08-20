Обновление российского научно-исследовательского флота начнется в этом году - Совбез РФ

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Российский научно-исследовательский флот приступит к обновлению с 2020 года, программой запланировано строительство двух новых многофункциональных судов и модернизация пяти действующих, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Начиная с 2020 года, в рамках национального проекта "Наука" запланировано последовательное обновление научно-исследовательского флота - проектирование и строительство двух новых многофункциональных научно-исследовательских судов неограниченного района плавания и модернизация пяти действующих", - заявил Попов.

Кроме того, в России может появиться единый государственный оператор морских исследований, который будет координировать направления научной деятельности различных ведомств во избежание дублирования экспедиций и, как следствие, неэффективного использования бюджетных средств.

"Морской коллегией при правительстве предложены меры по комплексному использованию строящихся научно-исследовательских судов в межведомственных интересах, а также по определению единого государственного оператора проводимых исследований в целях максимальной оптимизации бюджетных расходов на эти цели", - сказал Попов.