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Интерфакс-АВН

России необходимо обеспечить безопасность своей зоны в Арктике из-за усиления интереса ведущих стран мира к региону - Совбез РФ

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Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике
Возвращение отряда кораблей Северного флота с учений в Арктике.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Столкновение геополитических и экономических интересов стран-лидеров в Арктике вызывает острую необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности ее российского сектора, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Сегодня в Арктике столкнулись геополитические, геостратегические и экономические интересы ведущих мировых держав. Обусловленное глобальным потеплением таяние многовековых арктических льдов облегчает доступ к богатейшему потенциалу Арктики и открывает колоссальные перспективы в области разработки полезных ископаемых", - сказал Попов.

"В сложившихся условиях требуется реализация комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности российского сектора Арктики", - заявил он.

Попов отметил, что Арктика обладает не только важным военно-стратегическим значением, но и огромным экономическим потенциалом из-за богатых запасов углеводородов и торгово-транспортных возможностей, что привлекает многие страны.

"В данном случае речь идет, конечно, о Северном морском пути.

В условиях формирования и развития инфраструктуры Северного морского пути получит новый импульс развитие арктических и приарктических территорий, а также российского Дальнего Востока", - подчеркнул Попов.

По словам Попова, на развитие влияния в Арктике наряду с Россией претендуют также США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия.

"США стремятся обеспечить постоянное слежение за российским Северным флотом, деятельностью в арктической зоне России. С этой целью совершаются разведывательные полеты, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США и НАТО", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Также Попов заявил о повышении интереса к Арктике со стороны Китая и других стран, географически наименее удаленных от Полярного круга.

"Приоритетное внимание Пекин уделяет созданию "Ледяного шелкового пути" - экономического коридора, соединяющего Китай через северные моря с европейскими странами", - сказал Попов.

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Дания
Канада
Китай
Норвегия
Россия
США
Финляндия
Швеция
Проекты
Арктика
СФ
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