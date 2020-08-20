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ТАСС

Ростех впервые покажет на "Армии" ракетный комплекс "Гермес" с дальностью стрельбы 100 км

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Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

В холдинге "Высокоточные комплексы" уточнили, что ракета комплекса "Гермес" имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. АО "Конструкторское бюро приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") на форуме "Армия-2020" впервые представит высокоточный ракетный комплекс нового поколения "Гермес" с дальностью стрельбы до 100 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"На предстоящем форуме "Армия-2020" в составе экспозиции АО "КБП" впервые будет демонстрироваться высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами", - сообщили в холдинге.

Как уточнили в пресс-службе, ракета комплекса "Гермес" имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл". "В комплексе реализован режим залповой стрельбы по нескольким (до 6) разнесенным целям, а также автоматическая синхронизация лазерного целеуказания для поражения целей высокоточным боеприпасом с промахом не более 0,5 м", - добавили в холдинге.

О разработке новейшего противотанкового ракетного комплекса "Гермес" стало известно в 2015 году. Как тогда сообщал начальник отдела комплексов тульского АО "Конструкторское бюро приборостроения", "Гермес" разрабатывался в двух модификациях: для поражения цели в зоне видимости на удалении 20 км, а также вне зоны прямой видимости на удалении до 100 км.

"Гермес" является мультиплатформенным и может устанавливаться на авиационных средствах доставки, а также на сухопутной технике и малых боевых кораблях. Также допускается применение комплекса с ударных беспилотников.

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Россия
Продукция
Гермес
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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