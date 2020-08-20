Козельскую дивизию РВСН оснастили роботизированной охранной системой - командующий

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Роботизированные охранные системы внедряют в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в ближайшее, сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Новой автоматизированной системой охраны с роботизированными (дистанционно управляемыми) стрельбовыми комплексами и техническими средствами охраны нового поколения полностью завершено оснащение полков в Козельской ракетной дивизии и продолжаются работы по ее внедрению в Ясненской ракетной дивизии", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда".

В ноябре 2016 года Минобороны РФ сообщало, что в Козельском ракетном соединении прошли войсковые испытания роботизированной системы охраны объектов РВСН.

По данным военного ведомства, системой планируется оснастить стартовые позиции ракетных полков шахтного базирования.

В ее состав входят стрелковые и гранатометные комплексы (СРК), способные вести прицельный огонь круговом секторе обстрела на дальности до 400 м.

Отмечается, что СРК способен вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров.

В 2018 году осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в академии РВСН им Петра Великого планируется начать подготовку командиров подразделений боевых роботов.