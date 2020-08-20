Войти
Интерфакс-АВН

РВСН готовятся к летным испытаниям "Сармата" - командующий

582
0
+3
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения ведут подготовку к летным испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", - сказал Каракаев в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

10 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что "Сармат" может быть принят на вооружение в скором времени.

В апреле Рогозин сообщал, что пандемия коронавируса не повлияла на график подготовки ракеты к летным испытаниям.

11 апреля прошлого года президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Как сообщал ранее Каракаев "в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых, блоков нового поколения".

Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
29.05.2020
Испытания стратегической ракеты "Сармат" идут по графику - Рогозин
17.12.2019
МБР "Сармат" скоро полетит - Рогозин
12.04.2019
Завершающие испытания межконтинентальной ракеты "Сармат" идут успешно - Путин
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
20.01.2015
Новый щит и новый меч
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.08 14:30
  • 16620
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 14:08
  • 27
Слепые «Цирконы»
  • 20.08 13:20
  • 2
«Калашников» создал первое smart-ружье
  • 20.08 12:22
  • 3
Забудьте о конвоях: если разразится война с Россией, в наступление должны пойти американские военные корабли (Forbes, США)
  • 20.08 12:12
  • 39
Чем топить авианосцы?
  • 20.08 11:54
  • 1
Снятые российским космонавтом НЛО объяснили
  • 20.08 11:20
  • 78
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 20.08 10:09
  • 69
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 20.08 09:59
  • 1
Astra Linux и "Байкал Электроникс" объединяют усилия по разработке отечественных продуктов в сфере IT
  • 20.08 09:55
  • 4
Новый российский беспилотный летательный аппарат «Гелиос»
  • 20.08 09:50
  • 2
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 20.08 09:49
  • 1
SpaceX запустила в космос спутники для проекта Starlink
  • 20.08 09:39
  • 1
Владимир Ивановский рассказал об участии ВИТ "ЭРА" в МВТФ "Армия-2020"
  • 20.08 09:07
  • 2
Есть ли колеса для Ракетных войск стратегического назначения
  • 20.08 08:57
  • 2
Military Watch: новая ракета превратит Су-30 в лучшего убийцу кораблей