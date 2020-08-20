РВСН готовятся к летным испытаниям "Сармата" - командующий

Москва. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска стратегического назначения ведут подготовку к летным испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщил командующий войсками генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Идёт подготовка к лётным испытаниям нового ракетного комплекса с ракетой "Сармат", - сказал Каракаев в интервью официальной газете Минобороны РФ "Красная звезда".

10 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что "Сармат" может быть принят на вооружение в скором времени.

В апреле Рогозин сообщал, что пандемия коронавируса не повлияла на график подготовки ракеты к летным испытаниям.

11 апреля прошлого года президент РФ заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.

"Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Как сообщал ранее Каракаев "в комплексе "Сармат" предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых, блоков нового поколения".

Перевооружение на данный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. Сообщалось, что ракета "Сармат" прошла успешные бросковые испытания.

19 ноября прошлого года замминистра обороны РФ Тимур Иванов сообщил, что в 2021 году будет завершена работа над инфраструктурой для развертывания новых стратегических ракет, в том числе, новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".