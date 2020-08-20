Два носителя ядерных ракет – стретегические Ту-95МС Украина продала в США

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Об этой истории много писали несколько лет назад. Оказывается, в период с середины 2013 до января 2014 года на Украине каким-то странным образом пропали два носителя ядерного оружия - стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Эти турбовинтовые гиганты находились на территории Николаевского авиационного ремонтного завода, а потом исчезли.

Кстати, вместе с Ту-95 улетучиласьи сопровождающая эту технику документация. Явно, что крылатыми машинами заинтересовались не собиратели металлолома.

Вспоминается, как оружейные дельцы из Незалежной пытались продать в США и Китай реактивные стратегические Ту-160, так что ничего удивительного в этом нет.

Судя по тому, как быстро стихла шумиха вокруг инцидента, возможно, действительно бомберы попросту уплыли за океан. Любят тамошние специалисты покопаться в различной советской и российской технике, а тут такой шанс.

Поэтому американские кураторы, окопавшиеся в различных структурах Украины, просто приказали "выключить звук", чтобы в СМИ прекратились любые упоминания на эту тему.

Ранее украинскую сторону обвиняли в передаче КНР и Ирану стратегических крылатых Х-55, а также в продаже ракетных технологий КНДР.