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Интерфакс-АВН

Рябков: Россия - за продление ДСНВ, но без уплаты "какой-либо цены"

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Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за продление договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но не готова "платить за это какую-либо цену", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия выступает за продление ДСНВ, но не готова платить за это какую-либо цену", - отметил Рябков.

Его высказывания приводит в своем "Твиттере" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Несколько часов назад в австрийской столице завершился второй раунд межведомственных российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности. Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, а американская сторона медлила с ответом.

Однако 16 августа помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что президент России Владимир Путин посетит США для подписания соглашения по ограничению стратегических вооружений.

"Нам бы хотелось, чтобы президент Путин приехал сюда в определенный момент", - сказал он в эфире телеканала NBC.

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Страны
Австрия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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