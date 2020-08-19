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Интерфакс-АВН

Судостроители переходят ко второму этапу ремонта атомного крейсера "Адмирал Нахимов" - главком ВМФ

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Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © Максим Воркунков/ТАСС

Москва. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) "Адмирал Нахимов", который проходит ремонт на "Севмаше", во вторник будет выведен к достроечной набережной, начинается второй этап работ по модернизации, сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

"Сегодня, 18 августа, на "Севмаше" будет проведена технологическая операция по выводу из наливного бассейна к набережной предприятия тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442М для проведения второго этапа работ по ремонту и модернизации корабля", - сообщил Евменов во вторник по итогам совещания, посвященного ремонту корабля. Слова главкома привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Согласно сообщению, на совещании главком поставил задачу неукоснительно следовать графику работ на корабле.

В Минобороны РФ заявили, что работа по выводу корабля из бассейна является сложным и уникальным процессом: корабль будет выведен при помощи буксиров через ворота полушлюза в акваторию предприятия.

"Работы по модернизации и ремонту ТАРК "Адмирал Нахимов" идут по графику. Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс", - сообщили в ведомстве.

Там сообщили, что в ходе модернизации будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера.

"В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России", - заявили в Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
1144 Орлан
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