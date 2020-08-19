Появилось фото модернизированного БТР-82АТ с новым боевым модулем

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые будет продемонстрирован модернизированный бронетранспортер БТР-82АТ с новейшим боевым модулем.

Пресс-служба ООО "Военно-промышленная компания" в своем Instagram разместила фотографию усовершенствованной машины.

Часть деталей скрыта брезентом, однако уже сейчас можно понять, что этот модуль существенно отличается от своего предшественника. Например, тем, что он необитаемый, и боекомплект отделен от находящихся внутри военнослужащих.

В качестве основного средства уничтожения противника используется 30-мм пушка со спаренным 7,62-мм пулеметом. Виден контейнер управляемого ракетного вооружения.

Можно сказать, что бронетранспортер превратился в полноценную колесную боевую машину пехоты. В таком виде он значительно повысит наступательные и оборонительные возможности мотострелковых частей, а также других формирований, которые получат его в свое распоряжение.

О работах по созданию нового боевого модуля ранее сообщал гендиректор ООО "ВПК" Александр Красовицкий. Отмечалась, в частности, возможность применения различных противотанковых управляемых ракет, в том числе "Атака" или "Корнет".

На фото видно, что "восемьдесят второй" оборудовали дополнительной защитой в виде решетчатых противокумулятивных и противопульных экранов.

Ранее мы рассказывали, что на БТР-80/82 возможна установка самого различного стрелкового и артиллерийского вооружения, например 82-мм миномета.

На базе этой проверенной временем и многочисленными боевыми действиями платформе продолжается создание новых машин различного предназначения.

Алексей Моисеев