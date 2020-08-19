RAND провел независимое исследование пускового рынка — ВВС США должны поддержать трех отечественных поставщиков. (Google перевод)

В ответ на озабоченность по поводу стратегии закупок запусков ВВС попросили RAND провести анализ рынка запуска тяжелых спутников.

ВАШИНГТОН. Независимое исследование рынка космических запусков, проведенное по заказу военно-воздушных сил США, утверждает, что в краткосрочной перспективе необходимо поддерживать трех провайдеров, чтобы обеспечить гарантированный доступ в космос в течение следующего десятилетия.

В исследовании, подготовленном RAND Corp., рассматривалось влияние решений о приобретении космических запусков ВВС США на пусковом рынке тяжелых спутников. Исследование не рекомендует ВВС изменить свое решение о присуждении контрактов на запуск по программе национальной безопасности только двум поставщикам в конце этого года. Но утверждает, что ВВС должны найти способ сохранить третьего поставщика пусковых услуг в качестве запасного варианта.

RAND - это научно-исследовательский центр, финансируемый из федерального бюджета. Результаты исследования были доведены до сведения руководителей ВВС в июле, но отчет не был опубликован. Копия была получена SpaceNews.

В исследовании говорится, что наличие жизнеспособного третьего поставщика, по крайней мере до 2023 года, даст гарантию военно-воздушным силам до тех пор, пока не будет ясности в отношении будущего спроса на коммерческие запуски, и до тех пор, пока военно-воздушные силы не будут уверены, что ракеты-носители, которые разрабатываются для программ National Security Space Launch будут готовы вовремя.

Военно-воздушные силы намерены заключить пятилетние контракты в середине 2020 года с двумя поставщиками пусковых услуг, чтобы разделить примерно 30 запусков National Security Space Launch, начиная с 2022 финансового года. Предстоящее приобретение услуг по запуску известно как Phase 2 Launch Service Procurement.

«Значительные проблемы были высказаны в отношении конкретных решений о приобретении для этой закупки», - говорится в исследовании. «Эти опасения привели к тому, что ВВС США попросили нас провести независимый анализ рынка запусков тяжелых спутников, чтобы оценить влияние, которое его краткосрочные решения могут оказать на отечественных поставщиков пусковых услуг».

United Launch Alliance, SpaceX, Blue Origin и Northrop Grumman конкурируют за два контракта Phase 2 Launch Service Procurement.

За исключением SpaceX, остальные три претендента предлагают ракеты новой конструкции, которые, согласно прогнозам, будут готовы к 2021 году. RAND заявляет, что существует значительный риск того, что ввод в эксплуатацию опоздает, и ВВС должны подготовиться к этому варианту.

В настоящее время военно-воздушные силы сертифицируют ULA Vulcan, Northrop Grumman's OmegA и Blue Origin's New Glenn.

Эти новые участники сталкиваются со значительными рисками развития, говорится в исследовании. «Основные двигатели, которые обеспечивают возможность космического полета, традиционно являются объектом высокого риска при разработке. Риск выбора двигателей для новых участников вызван выбором для РН Vulcan двигателей BE-4, также используемых на РН New Glenn, и двигателей GEM-63, также используемых на РН OmegA. Поэтому для всех этих участников мы предполагаем, что даты первых запусков весьма неопределенны».

На основе исторических данных и вероятностных моделей RAND сообщает, что первые даты запуска этих аппаратов могут сдвинуться на один год или более.

В исследовании говорится, что ВВС могут снизить риск несколькими способами, если ракета-носители не будут готовы к запуску спутников в Фазе 2 к 2022 году. Одним из них является продолжение использования оставшихся вариантов с ULA и SpaceX в соответствии с предыдущим контрактом на Фазу 1A для обеспечения готовности устаревших систем запуска.

«В качестве альтернативы ВВС США могли бы снизить риск, выбрав третьего поставщика в рамках контракта этапа 2. В любом случае ВВС США будут поддерживать третьего поставщика, как рекомендовано в этом отчете», - говорится в исследовании.

Государственная поддержка трех провайдеров до 2023 года была бы «разумной подготовкой к будущему, когда останутся только два американских поставщика NSS-сертифицированного запуска тяжелых военных спутников, по крайней мере, один из которых может иметь небольшую поддержку со стороны коммерческого рынка», говорит RAND.

Согласно исследованию, «поддержка трех провайдеров в краткосрочной перспективе имеет долгосрочные преимущества в том смысле, что у американских компаний есть время для адаптации и позиционирования на пусковых рынках, а также позволяет рыночным механизмам (не ВВС США) определить, какие фирмы являются наиболее сильными, и таким образом обеспечить выживание наиболее эффективных и уход с рынка слабых».

Неопределенность на коммерческом рынке

RAND утверждает, что есть еще одна причина поддержки трех поставщиков - помочь американским поставщикам пусковых услуг оставаться конкурентоспособными на коммерческом рынке.

Исследовательская группа обнаружила, что хотя число пусков по всему миру выросло до 71 в 2018 году с 47 в 1998 году, доля, с которой конкурируют провайдеры запусков, - так называемая адресная доля - оставалась стабильной в течение этого периода в среднем 20 пусков в год для тяжелых нагрузок.

Аналитики RAND прогнозируют, что доля рынка занимаемая американскими фирмами, снизится, поскольку Arianespace и Россия примут на вооружение новые ракеты-носители, которые лучше подходят для тяжелых запусков. Это вызывает беспокойство у ВВС США, потому что стратегия Фазы 2 предполагает, что у провайдеров запусков будет здоровый коммерческий бизнес.

Моделирование, проведенное для исследования, предполагает, что доля рынка, занимаемая американскими фирмами, может упасть до четырех-семи запусков тяжелых коммерческих спутников в год уже к 2025 году, говорит RAND, что делает вероятным, что запуски для национальной безопасности будут основным источником спроса на запуски тяжелых нагрузок в США в течение следующего десятилетия.

Прогноз рынка запусков нагрузок для национальной безопасности остается стабильным: от семи до девяти запусков в год для анализируемого RAND сегмента.

Исследователи не предоставили прогноз спроса на запуски НАСА. Исторически сложилось, что в среднем от трех до пяти запусков в год, но это «очень неровно», говорится в исследовании. Общий спрос в США в настоящее время составляет в среднем 12 запусков в год, причем запуски для национальной безопасности составляют большинство.

RAND прогнозирует, что спрос на запуск со стороны коммерческих широкополосных группировок будет скромным. «Тяжелый» запуск - предпочтительный метод для построения первоначальных созвездий, потому что он обеспечивает быстрые и экономически эффективные способы построения созвездии, требуя меньше запусков. Тем не менее, говорится в исследовании, малые и средние запуски являются предпочтительными методами пополнения или замены спутников после завершения первоначального строительства созвездий из-за разной потребности в количестве и орбитах спутников.

У ВВС есть возможности, чтобы управлять этим рынком

В исследовании содержится предостережение о том, что военно-воздушные силы должны отговаривать поставщиков пусковых услуг от низких ставок только для того, чтобы получить контракты. Как покупатель с наибольшим спросом на запуск тяжелых спутников со стороны американских заказчиков, ВВС обладает монопольным влиянием на этом рынке. «Чтобы избежать будущего, в котором провайдеры продают запуски USAF с убытком, а затем с необходимостью консолидации (что было замечено до слияния с ULA), ВВС США должны тщательно сбалансировать свою ответственность, чтобы поддерживать здоровый пусковой рынок, и свою ответственность, чтобы уменьшить стоимость запусков для национальной безопасности».

RAND также предлагает ВВС пересмотреть свое решение об ограничении средств на разработку для компаний, которые не выиграли контракты на закупку на втором этапе.

Три контракта на разработку были заключены в октябре 2018 года для разработки образцов ракет-носителей Vulcan, New Glenn и OmegA.

«На ранней стадии создания прототипа государственные инвестиции помогают фирмам совершенствовать свои предложения», - говорится в исследовании. «Вывод средств на этапе завершения, как это предусмотрено ВВС США для конкурентов, не прошедших по контрактам на этапе 2, может побудить фирмы отказаться от своих усилий по выходу на коммерческий рынок и предоставит возможность иностранным конкурентам предлагать или расширять свои предложения».

В исследовании рекомендуется, чтобы военно-воздушные силы «продолжали оказывать поддержку как можно большему числу участников, которые могут позволить себе войти или продолжить работу на рынке пусков тяжелых спутников».

Эта поддержка не должна быть дорогой, говорится в исследовании. «Иногда требуется только снятие запретов».

Например, нематериальными средствами поддержки американских фирм может быть снятие ограничений на использование запасов двигателей межконтинентальных баллистических ракет для коммерческих запусков.

Другим вариантом было бы введение Конгрессом запрета на двигатели российского производства в 2022 году в зависимости от успешного запуска альтернативных сертифицированных американских ракет-носителей.

В течение многих лет ВВС США полагались на ракету ULA Atlas 5. Но Atlas 5 оснащен российским двигателем, и в соответствии с законодательством США после 2022 года ВВС запрещается покупать ракеты с двигателями, разработанными или изготовленными в России.

RAND предполагает, что если к 2021 году ни один из провайдеров пусковых услуг, выбранный на этапе 2, не совершит успешный запуск, Конгрессу следует рассмотреть возможность отсрочки этого запрета.