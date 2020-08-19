Снятия оружейного эмбарго с Ирана - это реализация резолюции СБ ООН, а не катастрофа в представлении США, заявляет постпред РФ в Вене

Вена. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Отмена запрета на поставки оружия Ирану предусмотрена резолюцией СБ ООН 2231, не следует драматизировать данный вопрос, как это делают США, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Кое-кто пытается представить истечение 18 октября срока действия ограничений на торговлю оружием (де-юре и де-факто не то, что мы привыкли называть эмбарго на поставки оружия) в отношении Ирана как катастрофу. На самом деле это будет просто означать реализацию одного из положений резолюции СБ ООН 2231", - написал дипломат в твиттере во вторник.

Ранее предложенная Вашингтоном резолюция о продлении запрета на оружейные поставки Ирану не прошла при голосовании в Совбезе ООН.

"Вы забыли, что речь идет не только о России и Китае. Чтобы получить одобрение американского проекта резолюции, Вашингтону требовалось не менее 9 голосов "за". Он получил поддержку только Доминиканской Республики, которая, судя по всему, является крупным действующим лицом в Персидском заливе. Вам не кажется, что с вами что-то не так?" - обратился Ульянов с вопросом к Вашингтону.

Накануне он написал в твиттере, что "США отвергли предложение президента Путина провести онлайн саммит для снижения напряженности в Персидском заливе".

По словам постпреда, таким образом существует "два конкурирующих подхода к решению проблем региона".

"Российский, который направлен на диалог и коллективную безопасность, и - американский, основанный на максимальном давлении и односторонней политике", - отметил Ульянов.

Президент РФ Путин 14 августа предложил созвать онлайн-саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием лидеров ФРГ и Ирана для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.