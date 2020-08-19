СВПД остается для ЕС важным фактором нераспространения - Боррель

Брюссель. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил по телефону с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном ряд актуальных региональных проблем, в том числе Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий, высокий представитель ЕС (по иностранным делам) напомнил, что соглашение остается ключевой опорой глобальной архитектуры нераспространения, способствующей региональной безопасности", - сообщила вечером в понедельник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) в своем коммюнике.

В документе отмечается, что стороны обсудили нормализацию отношений между Израилем и ОАЭ, и Боррель подтвердил приверженность Евросоюза жизнеспособному урегулированию палестино-израильского конфликта путем сосуществования двух государств. Он подчеркнул необходимость возобновления конструктивных переговоров между Израилем и Палестиной.