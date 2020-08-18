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Интерфакс-АВН

Усиление военного присутствия США в Польше идет вразрез с Основополагающим актом РФ-НАТО - МИД РФ

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Американские военные в Польше
Американские военные в Польше.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Соглашение об усилении американского присутствия в Польше идет вразрез с положениями основополагающего акта Россия-НАТО и усугубляет ситуацию с безопасностью в регионе, заявили в МИД РФ.

"Данные планы меняют условия безопасности в Европе и идут вразрез с положениями Основополагающего Акта Россия-НАТО 1997 г., в котором определена общая цель укрепления стабильности в Евроатлантическом регионе. Также предстоит проанализировать, как они соотносятся с закрепленными в Основополагающем Акте обязательствами не размещать дополнительно "существенные боевые силы" на постоянной основе", - говорится в сообщении МИД России, распространенном в понедельник.

В министерстве подчеркнули, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, "напротив - лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов".

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Страны
Польша
Россия
США
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