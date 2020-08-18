Военачальники России и Мьянмы подтвердили намерение углублять сотрудничество двух стран в военной области - Минобороны РФ

УБС Як-130 на аэродроме летного училища ВВС Мьянмы в Мейтхила, 15 декабря 2019 г.

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма генерал Мья Тун У на встрече в понедельник высказались за углубление сотрудничества двух стран в военной области , сообщило российское военное ведомство.

"Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере", - подчеркивается в сообщении.