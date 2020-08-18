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Деловая газета "Взгляд"

Немецкие СМИ описали стратегию США против «Северного потока – 2»

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Источник изображения: Stefan Sauer/Global Look Press

США действуют против проекта «Северный поток – 2» по тому же принципу, что и в отношении иранской ядерной программы, передает немецкий телеканал N-TV.

"США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном. (…) Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном", – цитирует статью РИА "Новости".

Однако СМИ отмечает, что в действиях Вашингтона есть также и отличия. В случае с "Северным потоком – 2" американская администрация пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, а это означает вмешательство в энергетический рынок Евросоюза.

Однако ни в Германии, ни в целом в Европе пока не смогли дать решительного ответа на действия Вашингтона.

СМИ отмечает, что эксперты и немецкие политики говорят, что меры США вызваны совсем не беспокойством о европейской безопасности, а собственными экономическими интересами.

Ранее член комитета Бундестага по международным делам Вальдемар Гердт заявлял, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2", необходимо дать "адекватный ответ на наглость".

Гердт подчеркивал, что США заинтересованы продавать СПГ, который обойдется Европе "очень дорого и производит на 30% больше выбросов СО2 с точки зрения экологии".

Немецкие СМИ отмечают, что бывшие противники "Северного потока – 2" выступили против угроз США ввести санкции в отношении участников проекта.


Елизавета Булкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
США
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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