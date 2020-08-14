Герасимов сообщил о развертывании системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в ходе подготовки к СКШУ "Кавказ-2020"

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - В пятницу завершится первый этап специальных учений по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) "Кавказ-2020", сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" с 10 по 14 августа проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск на юго-западном стратегическом направлении", - заявил Герасимов в четверг на совещании с командованием Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

Начальник Генштаба сообщил, что в рамках командно-штабной тренировки с объединенным стратегическим командованием ЮВО на полигоне "Капустин Яр" оборудован район добычи и очистки воды, развернут участок восстановления инженерной техники. На Волге в районе Астрахани наведены и содержатся мостовая, паромная и десантная переправы, сказал он.

По словам Герасимова, которого цитирует Минобороны РФ, выполнено геодезическое обеспечение аэродромов "Гвардейское", "Джанкой" и "Кировское".

Ранее в военном ведомстве сообщили, что проходящие на юге специальные учения являются контрольным этапом проверки готовности к маневрам "Кавказ-2020".

В специальных учениях принимают участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники. Данные учения продлятся до 21 августа.

Ранее замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров заявил, что запланированная на сентябрь активная фаза учений "Кавказ-2020" станет самым масштабным мероприятием боевой подготовки в этом году.