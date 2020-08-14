В Израиле успешно испытана противоракетная система Arrow-2 - MDA

Вашингтон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Об успешном испытании в среду в Израиле противоракетной системы Arrow-2 ("Стрела-2") сообщило Агентство противоракетной обороны США (MDA).

"Перехватчик системы Arrow-2 успешно вышел на запланированную траекторию и уничтожил цель", - говорится в сообщении Пентагона.

Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

"MDA по-прежнему привержена оказанию помощи правительству Израиля в модернизации его национального потенциала противоракетной обороны для противостояния текущим и возникающим угрозам", - заявил директор агентства вице-адмирал Джон Хилл.