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Интерфакс-АВН

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запускаемые из Сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой

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F-15 ВВС Израиля
F-15 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Иерусалим. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Армия Израиля сообщила, что в качестве ответа на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой нанесла удары по объектам ХАМАС.

"Запуск воздушных шаров со взрывчактой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильских военных.

Днем ранее армия Израиля также нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

Тогда на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств, запущенных на воздушных шарах из сектора Газа. В результате пожаров никто не пострадал.

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Израиль
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