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Интерфакс-АВН

Франция усилит свое военное присутствие в восточном Средиземноморье - Макрон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Philippe Wojazer, Pool via AP

Париж. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил вечером в среду о своем решении усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в связи с возникшей там напряженностью между Грецией и Турцией.

"Я решил временно усилить французское военное присутствие в восточном Средиземноморье в ближайшие дни в сотрудничестве с европейскими партнерами, в том числе с Грецией", - сообщил Макрон в твиттере.

"Ситуация в восточном Средиземноморье тревожная. Односторонние решения Турции относительно разведки нефти провоцируют напряженность. Она должна быть прекращена, чтобы сделать возможным мирный диалог между соседями и союзниками по НАТО", - считает президент Франции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 августа призвал Афины и Анкару к солидарности и соблюдению международного права в связи с возникшим обострением отношений между этими двумя членами Североатлантического альянса.

"Сегодня я разговаривал с премьер-министром Греции Константиносом Мицотакисом о ситуации в восточном Средиземноморье. Ситуация должна быть разрешена в духе союзнической солидарности и в соответствии с международным правом", - написал глава НАТО в твиттере в минувший понедельник.

Днем раньше свою обеспокоенность военной активностью в восточном Средиземноморье, где обострились споры о разграничении экономических зон для бурения нефти и газа, выразил Европейский союз.

"Морские границы должны определяться путем диалога и переговоров, а не путем односторонних действий и мобилизации военно-морских сил", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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