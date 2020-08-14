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Известия.ru

Трамп может уволить главу Пентагона в случае переизбрания

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

Президент США Дональд Трамп в случае победы на следующих президентских выборах намерен снять с поста главы Пентагона Марка Эспера. Об этом в среду, 12 августа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом один из них заявил, что Эспер рассказал приближенным к себе людям о своем желании уйти с поста вне зависимости от результатов выборов главы государства.

Ранее в этот день сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден, который является наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, победил на праймериз в штате Коннектикут. По предварительным данным, политик получил около 85% голосов избирателей.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, состоится 17–20 августа в Милуоки (штат Висконсин).

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев на них будет действующий американский лидер Дональд Трамп.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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