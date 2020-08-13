БМП на платформе "Бумеранг" получила право экспортироваться - производитель

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Боевая машина пехоты на новейшей унифицированной боевой платформе "Бумеранг" получила экспортный паспорт, дающий право продажи зарубежным заказчикам, сообщает производитель - "Военно-промышленная компания" ("ВПК").

"На образец БМП "Бумеранг" получены: рекламный паспорт и паспорт экспортного облика, что позволит позиционировать новую машину на экспортном рынке", - сообщила "ВПК" на своей странице в Instagram в среду.

Там напомнили, что машина будет представлена на форуме "Армия-2020", который стартует 23 августа в Подмосковье.

В апреле АО "Рособоронэкспорт" сообщило, что выводит на мировой рынок боевую платформу "Бумеранг".

"АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал продвижение на зарубежные рынки новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" разработки и производства ООО "Военно-промышленная компания", - сообщила компания 23 апреля.

Глава "Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что платформа позволяет создавать на ее базе машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием.

"Интерес к "Бумерангу" уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Мы оцениваем объём экспорта этой платформы в обозримой перспективе на уровне порядка 1 млрд долларов", - заявил тогда глава "Рособоронэкспорта".

"Бумеранг" - плавающая колесная платформа с приводом на все четыре оси. Управление находится в передней части машины, боевое отделение в середине, а отделение десанта в кормовой части машины. В "Бумеранге" может размещаться до 11 человек личного состава. Посадка и высадка боевого расчета осуществляется через верхние люки и кормовую дверь или рампу.

На платформу могут монтироваться боевые модули. Это могут быть дистанционно-управляемые и обитаемые модули с пулеметным, пушечным или комбинированным вооружением: 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет и две пусковые установки с двумя ПТРК на каждой. А также 12,7-мм пулемет "Корд" в варианте для БТР.

Для управления вооружением и ведения прицельной стрельбы в состав современной цифрой системы управления огнем входят двухплоскостной стабилизатор вооружения, многоканальный оптико-электронный прицельный комплекс с встроенным лазерным дальномером и автоматизированные места наводчика и командира с многофункциональным дисплеем и встроенным баллистическим вычислителем.

В зависимости от вооружения, машина может в любое время суток и в любых погодных условиях эффективно поражать различные цели противника живую силу, огневые точки, бронированные и небронированные цели, в том числе низкоскоростные воздушные.

"Бумеранг" оснащен независимой подвеской, дизельным двигателем мощностью 750 л.с., способен преодолевать различные препятствия и развивать на асфальте скорость свыше 100 км/ч. Запас хода составляет не менее 800 км. Для повышения проходимости на бронемашине установлена лебедка с тяговым усилием 10 тонн.

Новинка способна преодолевать водные преграды даже при волнении не менее 3-х баллов. При этом бронированная машина развивает на воде скорость не менее 10 км/ч, имея запас хода по воде до 12 ч.

"Защищенность этой уникальной российской унифицированной колесной боевой платформы может быть построена по многоуровневому принципу: броня, система динамической и активной защиты, система постановки дымовой завесы и другие системы", - заявляют в "Рособоронэкспорте".

Платформа обеспечивает защиту личного состава от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов. Бронемашина способна самостоятельно покинуть опасное место при полном отрыве двух колес или продолжить движение при простреле шин.

"Бумеранг" имеет маскирующую, так называемую деформирующую окраску, установку для постановки аэрозольной или дымовой завесы, системы противопожарной защиты, защиту от оружия массового поражения. Специальные системы и технические решения обеспечивают выживание боевого расчета при подрыве машины на минах. Кроме того, машина может оснащаться блокираторами радиоуправляемых взрывных устройств.

Информированный источник "Интерфакса" ранее заявлял, что РФ прорабатывает облик танка "Армата" для экспорта.

В июне стало известно, что "Сухой" намерен наладить серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57.

"Перспективы общества на рынке боевой авиационной техники в долгосрочном периоде связаны с серийным производством Су-57 (ПАК ФА, Т-50) и его экспортной версии", - говорилось в годовом отчёте компании за 2019 год.