Патрульный корабль Черноморского флота совершил переход в Северодвинск для испытания оружия

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершил переход на Северный флот (СФ) для испытания оружия, сообщил СФ в среду.

"В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Он совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В скором времени в Северодвинск для проведения испытаний придут малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Зелёный дол" и МРК проекта 22800 "Одинцово".

"Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской ВМБ Северного флота", - отмечается в сообщении.

Патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Штатное вооружение корабля: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. В зависимости от характера выполнения задач, на кораблях этого проекта возможно размещение различных систем вооружения, в частности, универсальных и противокорабельных ракетных комплексов.

МРК "Зеленый Дол" Балтфлота РФ - четвертый корабль модернизированной серии "Буян-М". Оснащен крылатыми ракетами "Калибр".