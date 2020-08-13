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Интерфакс-АВН

Патрульный корабль Черноморского флота совершил переход в Северодвинск для испытания оружия

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Головной корабль проекта 22160 Василий Быков
Головной корабль проекта 22160 Василий Быков.
Источник изображения: https://balabin-1712.livejournal.com/

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" совершил переход на Северный флот (СФ) для испытания оружия, сообщил СФ в среду.

"В Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения испытаний систем морского оружия прибыл головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Он совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В скором времени в Северодвинск для проведения испытаний придут малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Зелёный дол" и МРК проекта 22800 "Одинцово".

"Испытания всех кораблей обеспечат силы Беломорской ВМБ Северного флота", - отмечается в сообщении.

Патрульный корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе имени А.М.Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года. Штатное вооружение корабля: 57-мм артиллерийская установка, зенитный ракетный комплекс, пулемёты. В зависимости от характера выполнения задач, на кораблях этого проекта возможно размещение различных систем вооружения, в частности, универсальных и противокорабельных ракетных комплексов.

МРК "Зеленый Дол" Балтфлота РФ - четвертый корабль модернизированной серии "Буян-М". Оснащен крылатыми ракетами "Калибр".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
БелОМО
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
22160
22800 МРК
Калибр КР
СФ
ЧФ
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