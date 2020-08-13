Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заключит с Амурским судостроительным заводом контракт на шесть корветов - Шойгу

344
0
0
Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018
Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Комсомольск-на-Амуре. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Амурский судостроительный завод построит для флота шесть корветов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", - сказал Шойгу в среду на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Он заявил, что с октября на Амурском судостроительном заводе будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) является основной базой для строительства кораблей для ВМФ России на Дальнем Востоке.

В частности, завод строит корвет проекта 22380 "Резкий", который планируется включить в состав флота в 2021 году. На сдаточной базе предприятия во Владивостоке идут испытания корвета "Алдар Цыденжапов". В прошлом году на предприятии были заложены многоцелевые ракетно-артиллерийские кораблей проекта 22800 ("Каракурт").

Шойгу заявил на совещании, что в этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей, по итогам прошлого года эта цифра составила 29 млрд рублей.

До конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей, сообщил Шойгу.

"Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой. В интересах министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
22800 МРК
Гособоронзаказ
Похожие новости
13.08.2020
Амурский судостроительный завод готов построить еще шесть корветов проекта 20380
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
05.12.2016
Шойгу потребовал выполнить все планы Минобороны на год до конца декабря
30.03.2015
ОПК под присмотром Минобороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 11:33
  • 1
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 11:27
  • 1
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 11:26
  • 60
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 11:14
  • 3
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:06
  • 2123
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая
  • 13.08 10:26
  • 41
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 05:36
  • 4
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 02:30
  • 14
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 12.08 22:14
  • 4
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 22:03
  • 19
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 21:56
  • 20
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 12.08 21:34
  • 3
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 21:04
  • 24
Призыв к пересмотру политики США в отношении России