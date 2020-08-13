Минобороны РФ заключит с Амурским судостроительным заводом контракт на шесть корветов - Шойгу

Первые два корвета проекта 20380, построенные ПАО "Амурский судостроительный завод" (АСЗ) для Тихоокеанского флота ВМФ России - корветы "Громкий" (на переднем плане) и головной "Совершенный". Владивосток, 25.12.2018.

Комсомольск-на-Амуре. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Амурский судостроительный завод построит для флота шесть корветов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Здесь по поручению Верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием контракт на строительство шести корветов", - сказал Шойгу в среду на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса.

Он заявил, что с октября на Амурском судостроительном заводе будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре) является основной базой для строительства кораблей для ВМФ России на Дальнем Востоке.

В частности, завод строит корвет проекта 22380 "Резкий", который планируется включить в состав флота в 2021 году. На сдаточной базе предприятия во Владивостоке идут испытания корвета "Алдар Цыденжапов". В прошлом году на предприятии были заложены многоцелевые ракетно-артиллерийские кораблей проекта 22800 ("Каракурт").

Шойгу заявил на совещании, что в этом году предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края освоят до 33 млрд рублей, по итогам прошлого года эта цифра составила 29 млрд рублей.

До конца 2028 года на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей, сообщил Шойгу.

"Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение вооруженных сил современной военной техникой. В интересах министерства обороны здесь реализуются десятки долгосрочных государственных контрактов", - сказал он.