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Интерфакс-АВН

Данные о большей части поставок новых систем вооружений будут исключены из открытой информации о гособоронзаказе - СМИ

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Гособоронзаказ
Гособоронзаказ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Система для сравнения цен при государственном оборонном заказе становится законом, она коснется, прежде всего, продовольствия, топлива и обмундирования, там не будет информации о закупках большей части поставок новых систем вооружений, пишет в среду газета "Ведомости".

"В Госдуму 11 августа правительством были внесены поправки в закон о гособоронзаказе (ГОЗ), которые устанавливают нормы для работы информационно-аналитической системы (ИАС ГОЗ)", - говорится в статье.

ИАС ГОЗ для сопоставления цен на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу разрабатывается, как сообщается в пояснительной записке, согласно распоряжению правительства от июля 2019 года и на её создание на 2019-2020 гг. выделено 1,59 млрд руб.

По закону о ГОЗ закупки производит не только Минобороны, но и другие силовые ведомства: МВД, Росгвардия, ФСБ, СВР, МЧС и ФСИН.

Как говорится в законопроекте, из ИАС ГОЗ, в частности, будет исключена информация о закупках материальных средств, которые касаются обеспечения разведывательной деятельности СВР, изготовлении и утилизации ядерного оружия "Росатомом". Поставщики, желающие участвовать в поставках по ГОЗ, должны будут размещать информацию в этой системе и отвечать за её полноту и достоверность. При этом должна размещаться информация как о ценах на вооружение, военную и специальную технику и операции с ней, включая ремонт, так и на обычную продукцию, подпадающую под закон о госзакупках. В последнем случае речь идет о горюче-смазочных материалах (ГСМ), продовольствии, предметах вещевого довольствия, мебели, бытовой технике и т. д.

"По словам источника, близкого к Минобороны, большая часть систем вооружений выпускается единственным исполнителем - речь идет о крупных боевых кораблях, боевых и транспортных самолетах и вертолетах, ракетной и космической технике", - сказано в статье.

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Компании
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Росатом
Росгвардия
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
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