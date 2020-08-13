Ирак отменил визит министра обороны Турции - иракский МИД

Дубай. 12 августа. ИНТЕРФАКС - МИД Ирака сообщил, что визит министра Турции Хулуси Акакра, намеченный на четверг, отменен из-за гибели иракских военных в результате атаки турецкого беспилотника по провинции Эрбиль на севре страны.

Два командира батальона пограничной охраны и водитель их автомобиля были убиты в ходе трансграничной операции, начатой Турцией в середине июня против повстанцев Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака.

Местные СМИ сообщают о гибели в результате атаки также девяти боевиков РПК.