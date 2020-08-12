Шойгу поручил завершить создание инфраструктуры для новых атомных подлодок в Вилючинске в этом году

Вилючинск. 11 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник проверил ход строительства объектов инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот.

Министр заявил, что строительство новых объектов Вилючинска - места базирования подводных сил ТОФ - идет по графику, и поставил задачу "завершить эту работу до конца 2020 года".

ТОФ в ближайшие годы будет усилен новыми атомными подлодками, фрегатами и корветами, продолжит модернизацию имеющихся кораблей, сообщил в мае главком ВМФ России Николай Евменов.

Как сообщалось, в 2020 году ТОФ будет усилен атомными подлодками - стратегическим крейсером "Князь Олег" и многоцелевой субмариной "Новосибирск", а также дизельной подлодкой проекта 636.6 "Волхов". Кроме того, на петербургском предприятии "Адмиралтейские верфи" строятся еще четыре подлодки данного проекта для ТОФ.

Среди надводных кораблей, которые должны поступить в состав ТОФ в этом году - корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов".

Ранее командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев сообщил, что ТОФ рассчитывает получить до 2022 года еще две атомных стратегических подлодки - "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III".