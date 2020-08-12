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Интерфакс-АВН

У Минобороны большие планы по перевооружению армии и флота на Камчатке - Шойгу

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АПЛ "Владимир Мономах" прибыла к месту постоянного базирования на Камчатку
АПЛ "Владимир Мономах" прибыла к месту постоянного базирования на Камчатку.
Источник изображения: © РИА Новости, Ильдус Гилязутдинов

Вилючинск. (Камчатский край). 11 августа. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у министерства большие планы по перевооружению армии и флота на Камчатке.

Он выступил во вторник в Вилючинске на совещании с военными, на открытой части которого присутствовал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

"Вы знаете, что в этом году мы должны выйти по современности на довольно высокий уровень - 70%. Исправность, которая держится на уровне 96%, - этот показатель нам нужно будет поддерживать - подчеркнул Шойгу. - Поэтому у нас здесь много строек, которые надо и завершать, и что-то новое начинать. Именно эти вопросы мы предполагаем обсудить сегодня", - сказал министр.

Министерство обороны и руководство Камчатского края наладило плодотворное взаимодействие по многим направлениям, отметил он.

"У нас здесь флот, у нас большая база, у нас здесь достаточно много социальных объектов. В регионе успешно решаются вопросы трудоустройства жен наших офицеров, предоставления их детям места в детских садах и школах, обеспечения жильем личного состава", - сказал министр

По его словам, "со стороны Минобороны и флота делается много для обеспечения нормальной жизни, в том числе и жителей края". "Не так давно здесь был открыт многопрофильный медицинский центр, который оказывает помощь, в том числе и гражданскому населению", - отметил Шойгу, уточнив, что с начала работы в центре получили медицинскую помощь 215 гражданских лиц.

В свою очередь Солодов отметил, что "взаимодействие края с Минобороны осуществляется по широкому кругу вопросов". Он привел в пример медицинский центр, назвав его "лучшим на Камчатке". Губернатор также отметил высокий профессионализм военных врачей. Он выразил надежду, что жители Камчатки и в дальнейшем будут пользоваться его услугами.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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