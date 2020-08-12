Войти
Интерфакс-АВН

Продление Договора о СНВ обеспечит глобальную безопасность и поможет подключить КНР к переговорам - Маас

489
0
0
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Берлин. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Продление Договора о СНВ важно для безопасности на всей планете и подтолкнет Китай к тому, чтобы подключиться к переговорам по стратегической стабильности, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Для глобальной безопасности критическим является вопрос скорейшего продления Россией и США Договора СНВ-III", - сказал он в преддверии визита в Россию.

"Это даст возможность в перспективе, в частности, включить в процесс Китай и тем самым укрепить Договор о нераспространении в целом. К этому мы неоднократно призывали, в том числе и вместе с нашими партнёрами по Стокгольмской инициативе", - добавил германский министр.

Он раскритиковал окончание действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и назвал этот факт "ударом по безопасности в Европе".

"Мы критиковали Россию, потому что она в значительной степени способствовала этому провалу, нарушив со своей стороны положения Договора. В Европе - и к ней я, конечно, отношу и Россию - из-за этого снизился уровень безопасности. Это не может отвечать интересам людей в России", - считает Маас.

Кроме того, он отметил, что ФРГ считает выход США из Договора об открытом небе ошибкой.

"Что касается Договора по открытому небу, то и здесь за последние годы Россия в недостаточной степени выполняла его положения. Несмотря на это, мы считаем выход США из этого Договора ошибкой. Сейчас необходимо смотреть вперёд, чтобы не было утрачено ещё больше доверия, и делать всё для того, чтобы уберечь глобальную архитектуру контроля над вооружениями от дальнейшего ущерба. Расторжение Договора по открытому небу со стороны правительства США вступит в силу лишь в ноябре. Германия продолжит выполнять Договор по открытому небу и предпринимать все усилия для его сохранения", - заявил германский министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
РСМД
СНВ-1
Похожие новости
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
23.10.2018
"Вырвать у России ядерное жало": кому ДРСМД нужнее
03.02.2014
Ракетная тайна Москвы ("Foreign Policy", США)
05.08.2013
Россия и США на развилке
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 17:40
  • 2120
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 17:35
  • 1
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
  • 12.08 17:08
  • 1
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"
  • 12.08 17:01
  • 5
Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации
  • 12.08 16:10
  • 21
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 12.08 16:04
  • 4
Гибель «Курска»: без права на забвение
  • 12.08 16:04
  • 2
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 15:57
  • 1
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
  • 12.08 15:07
  • 13
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 15:01
  • 1
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 14:47
  • 4
Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
  • 12.08 14:37
  • 2
Военная культура отправлена в обоз
  • 12.08 12:39
  • 1
«Кассандру» никто не спрашивает
  • 12.08 11:36
  • 51
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 12.08 09:37
  • 71
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях