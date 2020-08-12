Продление Договора о СНВ обеспечит глобальную безопасность и поможет подключить КНР к переговорам - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018.

Берлин. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Продление Договора о СНВ важно для безопасности на всей планете и подтолкнет Китай к тому, чтобы подключиться к переговорам по стратегической стабильности, заявил в интервью "Интерфаксу" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Для глобальной безопасности критическим является вопрос скорейшего продления Россией и США Договора СНВ-III", - сказал он в преддверии визита в Россию.

"Это даст возможность в перспективе, в частности, включить в процесс Китай и тем самым укрепить Договор о нераспространении в целом. К этому мы неоднократно призывали, в том числе и вместе с нашими партнёрами по Стокгольмской инициативе", - добавил германский министр.

Он раскритиковал окончание действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и назвал этот факт "ударом по безопасности в Европе".

"Мы критиковали Россию, потому что она в значительной степени способствовала этому провалу, нарушив со своей стороны положения Договора. В Европе - и к ней я, конечно, отношу и Россию - из-за этого снизился уровень безопасности. Это не может отвечать интересам людей в России", - считает Маас.

Кроме того, он отметил, что ФРГ считает выход США из Договора об открытом небе ошибкой.

"Что касается Договора по открытому небу, то и здесь за последние годы Россия в недостаточной степени выполняла его положения. Несмотря на это, мы считаем выход США из этого Договора ошибкой. Сейчас необходимо смотреть вперёд, чтобы не было утрачено ещё больше доверия, и делать всё для того, чтобы уберечь глобальную архитектуру контроля над вооружениями от дальнейшего ущерба. Расторжение Договора по открытому небу со стороны правительства США вступит в силу лишь в ноябре. Германия продолжит выполнять Договор по открытому небу и предпринимать все усилия для его сохранения", - заявил германский министр.