Владивосток. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз - 2020" пройдут во Владивостоке с 18 по 21 августа, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Участие в соревнованиях примут подразделения Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ, ФСО, а также предприятий-разработчиков морских робототехнических комплексов. Мероприятия пройдут на базе Водной станции ЦСКА.

Соревнования будут проводиться по трем направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.