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Интерфакс-АВН

Всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз - 2020" пройдут во Владивостоке

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Морской робот МТК-200
Морской робот МТК-200.
Источник изображения: © Олег Павленко/ТАСС

Владивосток. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Третьи всероссийские соревнования по морской робототехнике "Восточный бриз - 2020" пройдут во Владивостоке с 18 по 21 августа, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Участие в соревнованиях примут подразделения Минобороны РФ, Росгвардии, ФСБ, ФСО, а также предприятий-разработчиков морских робототехнических комплексов. Мероприятия пройдут на базе Водной станции ЦСКА.

Соревнования будут проводиться по трем направлениям: телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, автономные необитаемые подводные аппараты и безэкипажные катера.

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Россия
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Минoбороны РФ
Росгвардия
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