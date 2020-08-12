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Вестник Мордовии

"Тигр – багги" для спецназа: огневая мощь "Печенегов" и высокая подвижность

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В России для проведения специальных и разведывательно-диверсионных операций на шасси бронеавтомобиля "Тигр" создано транспортное средство типа "Багги".

Как сообщается на сайте ООО Военно-промышленная компания", машина с колесной формулой 4х4 предназначена для перевозки личного состава в условиях пересеченной местности, в том числе по степной и горно-пустынной. С ее помощью можно вести разведку, проводить конвои и осуществлять штурмовые действия.

Масса багги -5500 кг. Грузоподъемность - 1500 кг. Число посадочных мест - 4-5.

Мощность двигателя 240 л.с. Имеется автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе -120 км/ч. Запас хода - 1000 км.

Длина - 5700 мм, ширина - 2330 мм, высота - 2100 мм. Дорожный просвет -400 мм.

Высота вертикальной стенки преодолеваемой автомобилем, - 1,2 м.

Может устанавливать три 7,62-мм пулемета "Печенег", крупнокалиберные (12,7-мм) пулеметы "Корд", НСВ "Утес", а также другое дополнительное оборудование.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
Печенег
Система поражения "Ратник"
Тигр
Тигр БА
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