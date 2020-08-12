«Сухие» — в море: истребители Су-30СМ ожидает серьезная модернизация

Российские истребители Су-30СМ получат новую тяжелую ракету «воздух-поверхность». Создание изделия ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су». По мнению экспертов, речь идет об оснащении «Сухих» жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32, которую ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 (не исключено также, что в арсенале истребителей появится еще более современный сверхскоростной боеприпас, пока еще секретный). Такие мощные ракеты способны радикально повысить возможности авиации — с ними самолеты смогут поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров.

Российские истребители Су-30СМ получат новую тяжелую ракету «воздух-поверхность». Создание изделия ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су». По мнению экспертов, речь идет об оснащении «Сухих» жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32, которую ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 (не исключено также, что в арсенале истребителей появится еще более современный сверхскоростной боеприпас, пока еще секретный). Такие мощные ракеты способны радикально повысить возможности авиации — с ними самолеты смогут поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров.

Сверхскоростная новинка

Российские инженеры разрабатывают принципиально новое мощное вооружение для оснащения истребителей «Сухого», рассказали источники «Известий» в ВПК, не уточнив конкретную модель. Самолеты также получат модернизированную бортовую электронику.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Известий», опытно-конструкторская работа (ОКР) по модернизации Су-30СМ началась в 2015 году и получила обозначение «Адаптация-Су». В ней задействованы несколько ведущих компаний ВПК, включая Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка. ГосМКБ является крупнейшим отечественным производителем сверхзвуковых и гиперзвуковых вооружений для авиации.

Для обеспечения применения новейших боеприпасов, согласно документам, будет модифицирована радиолокационная станция Н011М «Барс». Обновят также вычислительную систему истребителя и бортовой комплекс обороны, а иностранные компоненты заменят на отечественные. Окончание работ по разработке модернизации самолета запланировано на конец года.

Под названием ОКР «Адаптация-Су» есть несколько разных программ по созданию ракет для ударной авиации, рассказал «Известиям» редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев. К ним относятся работы по Х-32 — современной модификации достаточно старой ракеты Х-22, которая применяется на бомбардировщике Ту-22М3. Кроме того, в рамках этих ОКР создают и более современные гиперзвуковые ракеты, пока еще секретные.

— Х-32 — мощная ракета двойного назначения. Она может использоваться как противокорабельная либо для стрельбы по объектам с заранее известными координатами, — пояснил Дмитрий Корнев. — Чтобы пробить защищенный корпус корабля, применяется кумулятивно-фугасная боевая часть. Несколько таких ракет способны уничтожить авианосец. А одного попадания достаточно для вывода из строя любого корабля классом меньше. Если такой боеприпас приспособят для Су-30СМ, то любой полк фронтовой авиации сможет применять дальнобойные крылатые ракеты, обладающие почти гиперзвуковой скоростью. Потенциально «тридцатка» способна нести одну Х-32 на основном узле подвески под фюзеляжем.

Х-32 по всем параметрам превосходит советский прообраз. На высоте 40 км она способна разогнаться до пяти скоростей звука, что позволяет классифицировать ее как гиперзвуковую. При диаметре в 90 см вес ракеты достигает почти 6 т. Увеличенный запас топлива позволяет ей поражать цели на расстоянии до 1000 километров. Важным обновлением стала новая помехозащищенная головка самонаведения. Такие характеристики были выбраны для надежного преодоления самых мощных систем ПВО, включая защиту авианосных ударных группировок.

В 2016 году Минобороны объявило о принятии Х-32 на вооружение бомбардировщиков «Туполева». О возможности оснащения этими ракетами истребителей ранее не сообщалось.

В мае текущего года СМИ со ссылкой на источники в ВПК сообщили о проведении испытаний еще одного гиперзвукового боеприпаса для Ту-22М3М, не относящегося к линейке ракет Х-32. Его обозначение пока остается неизвестным.

Гиперзвук для истребителя

В России уже имеется опыт успешной адаптации тяжелых гиперзвуковых ракет для использования на истребителях. В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Владимир Путин впервые сообщил о наличии у страны модернизированных перехватчиков МиГ-31К, оснащенных «Кинжалами».

В конце 2018 года первые 10 МиГ-31К с этими новейшими гиперзвуковыми боеприпасами заступили на опытно-боевое дежурство. Оснащенные ими самолеты с тех пор регулярно используют на учениях и демонстрируют на авиационных парадах в Москве.

Для оборудования МиГ-31К новым оружием и превращения его в ударную машину пришлось внести в конструкцию серьезные изменения. Как ранее сообщали «Известия», с самолета сняли радар и увеличили запас топлива. Пришлось изменить и набор приборов в кабине экипажа. Адаптация на Су-30СМ еще более тяжелых Х-32 или их аналогов потребует не менее серьезных изменений.

«Кинжалы» планируют применять в основном против сухопутных целей. Х-32 имеет по сравнению с ними еще больший вес и габариты и предназначена в основном для борьбы с отрядами кораблей противника.

Су-30СМ серийно поставляют в войска, начиная с 2013 года. На сегодня они стали самым многочисленным типом новых истребителей на вооружении. Более сотни единиц уже получили боевые части ВКС и ВМФ России.

Самолет обладает обширным арсеналом высокоточного оружия и бомб. Флотские истребители оснащают еще и противокорабельными ракетами Х-31 и регулярно тренируются уничтожать ими надводные цели.

Полки морской авиации с такими истребителями базируются в Крыму и Калининградской области, а также на севере страны. Флотские «Сухие» и их экипажи регулярно направляли для участия в сирийской операции. Там они не только прикрывали ударные машины, но и сами участвовали в атаках по наземным целям. В апреле 2018 года на совместных учениях с сирийской стороной Су-30СМ потопили противокорабельными ракетами списанный сторожевой корабль.

Самолеты семейства Су-30 являются одним из самых популярных экспортных продуктов отечественного ВПК. Помимо России, Су-30СМ состоят на вооружении Армении, Белоруссии, Казахстана. Экспортные варианты «тридцаток» имеются в арсеналах Китая, Индии, Вьетнама, Малайзии, Алжира и многих других государств.