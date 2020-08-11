Эксперт: политика США по отношению к Европе – результат огромных проблем

В Совбезе России считают, что США готовы "удушить" Европу ради собственных интересов. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал американскую политику в отношении европейцев.
Соединенные Штаты Америки на фоне пандемии коронавируса готовы "удушить" европейские страны ради своих интересов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
По его словам, в США считают, что европейцы обязаны исполнять их указания.
"Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите", – сказал Венедиктов.
Чтобы показать европейским странам свое превосходство, США уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, отметил он. Кроме того, власти США предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку-2", подчеркнул Венедиктов.
Ранее три американских сенатора направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, управляющей немецким портом Мукран, с требованием прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае законодатели пригрозили "финансовым разрушением" порта, являющегося логистическим центром проекта.
В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал политику США в отношении европейцев.
По его словам, один из главных интересов Америки – чтобы Европа покупала американский сжиженный газ.