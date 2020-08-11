Эксперт: политика США по отношению к Европе – результат огромных проблем

В Совбезе России считают, что США готовы "удушить" Европу ради собственных интересов. В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал американскую политику в отношении европейцев.

Соединенные Штаты Америки на фоне пандемии коронавируса готовы "удушить" европейские страны ради своих интересов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, в США считают, что европейцы обязаны исполнять их указания.

"Вашингтон сказал – и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО – платите", – сказал Венедиктов.

Чтобы показать европейским странам свое превосходство, США уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, отметил он. Кроме того, власти США предпринимают все меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку-2", подчеркнул Венедиктов.

Ранее три американских сенатора направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, управляющей немецким портом Мукран, с требованием прекратить помогать строительству газопровода. В противном случае законодатели пригрозили "финансовым разрушением" порта, являющегося логистическим центром проекта.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал политику США в отношении европейцев.

"Сегодняшняя политика США в отношении Европы – это попытка повторить послевоенную ситуацию, когда США доминировали в Европе, хозяйничали, как хотели. Но если тогда это было результатом огромных богатств, то сейчас это результат огромных проблем. США хотят решить свои проблемы за счет европейцев и поэтому требуют, чтобы европейцы действовали исключительно по указке США и в интересах Соединенных Штатов", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, один из главных интересов Америки – чтобы Европа покупала американский сжиженный газ.

"Хотя он значительно дороже, чем трубопроводный газ из России. Поэтому американцы откровенно давят на европейцев, американские сенаторы пишут письма с требованиями к немцам прекратить строительство газопровода "Северный поток-2". Немецкий парламент уже потребовал от своего канцлера адекватно ответить американцам. Но американцы эти заявления не слушают, они ведут себя как хозяева в Европе. Они хотят превратить Европу в свою колонию, в принципе, уже считают ее своей колонией. Здесь можно полностью поддержать позицию Совета Безопасности РФ. Главное, чтобы Россия – а я надеюсь, что так и будет – смогла выстроить эффективное противодействие этой американской гегемонистской политике", – заключил политолог.