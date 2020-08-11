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Обнародованы характеристики новейшей БМП «Бумеранг»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Масса боевых машин на унифицированной платформе «Бумеранг» может достигать 34000 кг.

Как сообщает ИА «Вестник Мордовии» со ссылкой на сайт ООО «Военно-промышленная компания».

При этом грузоподъемность при сохранении плавучести составляет 6300 кг, а без нее - 10700 кг.

Вместимость - 11 человек (экипаж 3 человека плюс 8 человек десанта).

Мощность двигателя ЯМЗ-780 – 750 л.с. Максимальная скорость по шоссе-100 км/ч. Запас хода по топливу – 800 км.

Длина -8805 мм. Ширина -3187мм. Высота -3260 мм. Дорожный просвет -450 мм.

Максимальный угол преодолеваемого подъема - 30 градусов/косогора – 25 градусов.

Высота преодолеваемой стенки - 60 см.

Баллистическая защита - обеспечивает стойкость к 30-мм боеприпасам.

Противоминная защита обитаемого отделения -8 кг в тротиловом эквиваленте.

Бронемашины семейства «Бумеранг» будут продемонстрированы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который 23 августа начнет работу в подмосковном парке «Патриот».

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