На форуме "Армия" покажут проекты перспективных кораблей и подлодок - Главком ВМФ

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Кластер Военно-морского флота впервые будет создан на форуме "Армия", сообщил главком ВМФ Николай Евменов.

"Впервые в рамках форума будет создан кластер Военно-морского флота. В нем будут представлены модели современных и перспективных надводных кораблей, подводных лодок, а также новейшие технические разработки для флота", - сказал Евменов, которого цитируют в пресс-релизе департамента информации Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Среди основных составляющих кластера Военно-морского флота стоит отметить статическую экспозицию образцов вооружения, военной и специальной техники, динамический показ натурных образцов, стенды предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрабатывающих вооружение, военную и специальную технику в военно-морской сфере", - добавил главком.

По его словам, в павильоне "С" также разместятся 18 стендов предприятий, представляющих новейшие разработки в военно-морской сфере.