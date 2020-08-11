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ТАСС

Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ

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Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX
Спутники системы Starlink на диспенсере в космосе, 24 мая 2019 года. SpaceX.
Источник изображения: warspot.ru

Кроме того, они нужны для координации работы беспилотников, добавил глава Роскосмоса

ТАСС, 10 августа. Группировка спутников Starlink, которую выводит на орбиту Земли компания SpaceX Илона Маска, предназначена для того, чтобы обеспечивать спецназ США постоянной связью в любой точке мира, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он рассказал в программе "Личные связи".

"Это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций, будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что Роскосмос - это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой", - отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что вывод на орбиту таких спутников - это "довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует вот этот весь восторг для того, чтобы продвигать, прежде всего, свои военные интересы". Рогозин также назвал "чушью" заявление SpaceX о том, что проект Starlink создан для того, чтобы обеспечить связью 4% территории Земли, не охваченные наземным интернетом.

Что такое Starlink

Первые планы по запуску спутников Starlink SpaceX озвучила еще в январе 2015 года. По словам представителей компании, они предназначены для создания глобальной сети высокоскоростной связи. В соответствии с этими планами американский космический стартап должен был запустить и вывести на орбиту около 12 тыс. коммуникационных спутников, которые работали бы на разных длинах волн. В конце 2019 года планы компании расширились до еще 30 тыс. спутников.

На начальном этапе, к концу 2020 года, SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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3 комментария
№1
11.08.2020 13:18
Цитата, q
чтобы обеспечивать спецназ США постоянной связью в любой точке мира, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По секрету сообщаю Рогозину, что спецнз США имеет спутниковую связь примерно с 80-х годов ХХ века. Об этом тогда писало "Зарубежное военное обозрение".
И предлагаю Рогозину не заниматься конспирологией, а проснуться и понять: Маск создаёт ИНТЕРНЕТ  КОТОРЫЙ  НЕВОЗМОЖНО  ОТКЛЮЧИТЬ.
Через этот интернет США смогут вести пропаганду на любую страну, причём напрямую на её граждан. Например, смогут наплевать на "отгороженный китайский интернет" и начать капать в мозги китайцам.
Отключение "наземного" интернета теперь не поможет. Чтобы перекрыть Старлинк надо принимать меры военного времени: запрещать приобретение, использование и хранение пользовательских терминалов Старлинк. Кстати, недавно Маск показал терминал - примерно настольный ПК по размеру и стоимости.
Китайцы, возможно, и пойдут на такой запрет. А мы сможем как в 1941 году изымали все радиоприемники?
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№2
11.08.2020 13:41
Так у них планы только для любимчиков-стран(англобалакающих), остальные все свободны и живите с радиоприемниками, обещают перегруженность нынешнего интернета и придется ждать час реакции интернета нажатой клавиши. Вся надежда на наш военный интернет, мож разрешат торчать у них паралельно.
-1
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№3
11.08.2020 19:37
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Маск создаёт ИНТЕРНЕТ  КОТОРЫЙ  НЕВОЗМОЖНО  ОТКЛЮЧИТЬ.
Да что Вы говорите...А такие "тарелочки" у Вас дома есть, чтобы принимать интернет от Starlink?
0
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