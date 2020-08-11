Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ

Кроме того, они нужны для координации работы беспилотников, добавил глава Роскосмоса

ТАСС, 10 августа. Группировка спутников Starlink, которую выводит на орбиту Земли компания SpaceX Илона Маска, предназначена для того, чтобы обеспечивать спецназ США постоянной связью в любой точке мира, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом он рассказал в программе "Личные связи".

"Это Пентагон делает для себя систему, которая будет обеспечивать его спецназ постоянной связью в любой точке проведения операций, будет обеспечивать работу беспилотных систем, как наземных, так и воздушных. Мы-то знаем, о чем идет речь, потому что Роскосмос - это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой", - отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что вывод на орбиту таких спутников - это "довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует вот этот весь восторг для того, чтобы продвигать, прежде всего, свои военные интересы". Рогозин также назвал "чушью" заявление SpaceX о том, что проект Starlink создан для того, чтобы обеспечить связью 4% территории Земли, не охваченные наземным интернетом.

Что такое Starlink

Первые планы по запуску спутников Starlink SpaceX озвучила еще в январе 2015 года. По словам представителей компании, они предназначены для создания глобальной сети высокоскоростной связи. В соответствии с этими планами американский космический стартап должен был запустить и вывести на орбиту около 12 тыс. коммуникационных спутников, которые работали бы на разных длинах волн. В конце 2019 года планы компании расширились до еще 30 тыс. спутников.

На начальном этапе, к концу 2020 года, SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.