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Военное обозрение

Обсуждается указ президента Путина об отмене использования каракулевых шапок старшими офицерами ВС РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ, который активно обсуждается в военной и околовоенной средах. На сайте для размещения официальной правовой информации сообщается, что президент принял решение о выводе из числа предметов военной формы для высших офицеров Вооружённых сил РФ каракулевых шапок.

Документ, подписанный Владимиром Путиным, предписывает ношение каракулевых шапок высшим офицерским составом ФСО (Федеральной службы охраны) и войск Национальной гвардии (Росгвардии).

При этом для полковников и генералов ВС РФ предусматривается ношение меховых шапок с отменой ношения шапок из каракуля.

Один из пунктов указа президента:

Шапка меховая установленного цвета с козырьком (только для высших офицеров (с шитьём 5-процентного золочения на козырьке) и полковников Вооружённых сил Российской Федерации.

Ранее сообщалось об инициативе министерства обороны по отмене использования каракулевых шапок для полковников и генералов ВС РФ. Было указано на то, что обеспечение высшего офицерского состава Вооружённых сил России меховыми шапками установленного цвета будет обходиться бюджету существенно дешевле.

В армейской среде такая инициатива и итоговое решение воспринимаются по-разному. Если одни считают, что смена варианты формы не столь важна, то другие полагают, что итоговое решение не является лучшим способом для сохранения устоявшихся за многие годы традиций. Другие говорят о том, что для военных главное выполнять приказы (включая указы президента), а не обсуждать их.

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Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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